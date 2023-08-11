انفجارات تهز كييف ومدن أوكرانية أخرى

فلسطين اليوم

أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات في العاصمة كييف وعدد من المدن الأخرى مع إعلان حالة التأهب الجوي في أنحاء أوكرانيا.

وبدوره، أكد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو وقوع انفجارات، مطالباً المواطنين بالاختباء في الملاجئ.

وقال كليتشكو: "إن حطام صاروخ سقط على أرض أحد مستشفيات الأطفال دون أن يخلف إصابات أو أضرارا".

ومن ناحيتها، ذكرت السلطات سماع دوي انفجارات وتشغيل أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة كييف، وكذلك في مقاطعات فينيتسا وخميلنيتسكي وإيفانو-فرانكوفسك غرب أوكرانيا.

كما دوت صافرات الإنذار اليوم في جميع مقاطعات أوكرانيا بعد أنباء عن ضربة صاروخية روسية.

وكانت قد بدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في الـ 10 من أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، حيث استهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.