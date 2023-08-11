20 شهيداً و10 جرحى من الجيش السوري بكمين "لداعش" شرق سوريا

فلسطين اليوم

استشهد، اليوم الجمعة 11-8-2023، 20 جندياً سورياً واصيب 10 آخرون في كمين بريف‌ دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.

وذكرت مصادر سورية، استشهاد قرابة الـ20 جنديا سوريا واصابة 10 آخرين في كمين تعرضت له حافلة كانت تقلهم في ريف‌ دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" أعدوا كمينا استهدف حافلة مبيت عسكرية على طريق المحطة الثانية "تي2"، في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وبينت أنه وقع الكمين بالحافلة التي كانت تنقل الجنود بين نقاطهم ومدينة دير الزور ببادية مفتوحة جنوب شرق دير الزور.

وكانت ذكرت مصادر ميدانية وجود تحرك للقوات الأمريكية والمسلحين الذين تدعمهم واشنطن (جيش سوريا الحرة-مغاوير الثورة) في محيط قاعدة التنف وداخل منطقة "الـ55 كم" بهدف توفير منافذ لتسلل "إرهابيي داعش" نحو مناطق انتشار نقاط الجيش السوري داخل البادية السورية.