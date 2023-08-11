"الجهاد الإسلامي" تنعى الشهيد محمود جراد من طولكرم ونؤكد أن مقاومتنا حاضرة للثأر

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة 11-8-2023، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين البطل: محمود جهاد جراد (23 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام مخيم طولكرم.

وقالت "الجهاد الإسلامي" في بيان لها: "إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في طولكرم الصمود، لنؤكد أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، سترتد ناراً وجحيماً على العدو، وإن مقاومتنا حاضرة للثأر بحجم هذه الجرائم التي تستهدف أرضنا ومقدساتنا".

وأشادت الحركة بمجاهدي كتيبة طولكرم - سرايا القدس ومقاومي شعبنا الذين سطروا ملحمة بطولية في التصدي للعدوان، وإن هذه البطولات الممتدة ستصنع النصر الموعود في رحاب المسجد الأقصى.

وإليكم نص البيان:

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

ننعى الشهيد محمود جراد من طولكرم ونؤكد أن مقاومتنا حاضرة للثأر

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين البطل: محمود جهاد جراد (23 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام مخيم طولكرم.

إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في طولكرم الصمود، لنؤكد أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، سترتد ناراً وجحيماً على العدو، وإن مقاومتنا حاضرة للثأر بحجم هذه الجرائم التي تستهدف أرضنا ومقدساتنا.

نشيد بمجاهدينا في كتيبة طولكرم - سرايا القدس ومقاومي شعبنا الذين سطروا ملحمة بطولية في التصدي للعدوان، وإن هذه البطولات الممتدة ستصنع النصر الموعود في رحاب المسجد الأقصى.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الجمعة 24 محرم 1445هـ، 11 أغسطس 2023م