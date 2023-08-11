فلسطين اليوم

ارتفع عدد القتلى في حرائق هاواي، اليوم الجمعة 11-8-2023، إلى 53 على الأقل، فيما روى ناجون حكايات مروعة عن عمليات هروب في الدقائق الأخيرة.

وكشفت عمليات البحث، عن دمار هائل في جزيرة ماوي في هاواي ما أدى لتحول أحياء سكنية لأرض قاحلة، ومعالم متفحمة بشكل يصعب التعرف عليها.

وأظهر تصوير جوي فوق لاهاينا التاريخية أحياء بأكملها كانت نابضة بالحياة، تقلصت إلى رماد.

وأوضحت الفيديوهات والصور، أنه سويت البنايات بالأرض، ولم يتبق سوى أنقاض وأساسات سوداء، بما في ذلك على طول شارع "فرونت" الشهير.

كما احترقت القوارب في الميناء، وعلا الدخان فوق المدينة، التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر، وهي أكبر مجتمع في الجانب الغربي من الجزيرة.

ومن جانبه، قال حاكم هاواي، جوش غرين: "لاهاينا، مع استثناءات قليلة نادرة، احترقت، حيث أن أكثر من ألف مبنى دمرت بسبب الحرائق التي ما تزال مشتعلة".

وأضاف غرين: "يعد أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا بالولاية منذ تسونامي عام 1960، الذي أودى بحياة 61 شخصًا على الجزيرة الكبيرة، مرجحاً ارتفاع عدد القتلى مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ".