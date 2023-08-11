انخفاض أسعار النفط العالمية

فلسطين اليوم

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة 11-8-2023، وجاء ذلك بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي بالولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى في أكثر من عام.

انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.13% إلى 82.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:28 بتوقيت موسكو.

وبحسب بيانات وكالة "بلومبرغ"، فقد تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.17% إلى 86.25 دولار للبرميل.

كما تراجعت عقود "برنت" إلى 86.40 دولار للبرميل، كما انخفض الخام الأمريكي ليسجل 82.82 دولار للبرميل.

وكانت قد كشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع خلال شهر يوليو الماضي إلى 3.2% من 3% في يونيو 2023.