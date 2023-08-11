نابولي يحسم قضية انتقال نجمه أوسيمين للهلال السعودي

فلسطين اليوم

عقّب رئيس نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، أوريليو دي لورينتيس، على الأنباء التي ربطت نجم فريقه، النيجيري فيكتور أوسيمين، بالانتقال للهلال السعودي أو إلى أي فريق آخر هذا الصيف.

وكان قد قدم الهلال خلال الأيام الماضية، عدة عروض إلى نابولي، تتراوح بين 120 و160 مليون يورو لشراء عقد أوسيمين، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وأكد دي لورينتيس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت"، أمس الخميس، استمرار المهاجم النيجيري المتألق مع بطل إيطاليا، وعدم انتقاله إلى أي فريق آخر.

وقال رئيس نادي نابولي: "أوسيمين لديه عامان في عقده مع نابولي، وتربطنا علاقة احترام منذ اليوم الأول، والجميع مقتنع بضرورة مواصلة ذلك".

وأوضح أن نادي نابولي، لا يحتاج للبيع، لذلك اتخذ قرار بقاء أوسيمين مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى دون تجديد العقد، إلا إذا وصل عرض يرضي الجميع.

ويُشار إلى أنه تألق أوسيمين البالغ عمره 24 عاما، بشكل لافت مع نابولي في الموسم المنصرم، وقاده للفوز بلقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 1990، بتسجيله 26 هدفا في 32 مباراة، وأنهى الموسم هدافا للمسابقة.