قناة عبرية: الجيش "الإسرائيلي" قد يفقد جاهزيته لخوض حرب

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة 11-8-2023، عن أن جيش الاحتلال قد يفقد جاهزيته لخوض حرب.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول "إسرائيلي" أمني رفيع قوله: "إن الجيش "الإسرائيلي" قد يفقد جاهزيته لخوض حرب في غضون شهر". بحسب قولها.

وأوضح المسؤول "الإسرائيلي" أن هذا الأمر يأتي في ظل اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط والنظامية في جيش الاحتلال، احتجاجًا على خطة إضعاف جهاز القضاء.

وبدوره، قرّر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اعتماد الخط الذي يقوده رئيس الأركان ووزير الحرب في محاولة لتهدئة الأوضاع وإعادة جنود الاحتياط إلى صفوف "الجيش"، وفقاً للقناة 12 العبرية.

وقالت القناة 12: "نتنياهو يريد العمل بهدوء من خلال الإقناع والتأييد أمام المتجندين حتى لا تتضرر كفاءة الجيش الإسرائيلي".

يُشار إلى أنه يأتي ذلك في وقت حذّرت وسائل إعلام عبرية من مفاجآت يُعِدّها حزب الله لـ"إسرائيل" وعلى خلفية التأهّب في الشمال. بحسب قولها.