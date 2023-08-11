بالصور آلاف المواطنين يؤدون الفجر في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أدى آلاف المواطنين، فجر اليوم الجمعة 11-8-2023، صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن عشرات الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك؛ بالرغم من الحواجز التي وضعتها قوات الاحتلال.

وبشكل دائم تدعو العديد من الفعاليات والهيئات المقدسية للاحتشاد وأداء الصلوات في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين المتكررة.

ويُشار إلى أنه يقوم المستوطنون بشكل يومي باقتحام المسجد الأقصى المبارك في إطار سعيهم الدائم لتقسيمه زمانياً ومكانياً، فيما يحاول المواطنين إفشال مخططات الاحتلال من خلال رباطهم واحتشادهم في باحات الأقصى.









