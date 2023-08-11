بايدن يصف الصين بـ"قنبلة موقوتة"

فلسطين اليوم

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة 11-8-2023، أن المشاكل الاقتصادية المتنامية التي تعصف بالصين تجعل منها "قنبلة موقوتة".

وأضاف بايدن في تصريحات له: "الصين في ورطة"، وعندما يواجه السيئون المشاكل، فإنهم يقومون بأفعال سيئة". بحسب قوله.

وكان سابقاً قد أغضب بايدن بكين عندما وصف نظيره شي جين بينغ في يونيو بالـ"ديكتاتور"، في تعليق وصفته الخارجية الصينية بأنه "استفزاز".

وشدد بايدن على أنه يسعى إلى "علاقة عقلانية مع الصين"، ولا يريد أن يتسبب بالأذى إلى الصين. وفقاً له.

ويُشار إلى أنه استأنفت الولايات المتحدة مؤخرا حوارها مع الصين من خلال زيارات متتالية إلى بكين قام بها كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين.