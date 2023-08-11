إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس

فلسطين اليوم

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة 11-8-2023، قرب حاجز "زعترة" جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، بأن جنود من جيش الاحتلال أطلقوا النار صوب شاب من بلدة بديا غرب سلفيت، أثناء مروره على دراجته النارية بالقرب من مفترق حاجز "زعترة" جنوب نابلس، وأصابوه برصاصة في قدمه، قبل أن يحتجزوه.

وبدوره، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تسلمت الشاب المصاب من مركبة إسعاف تابعة لجيش الاحتلال، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس، مبيناً أن الشاب مصاب برصاصة في قدمه اليمنى.