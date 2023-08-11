"مهجة القدس": الأسير مؤمن غانم يتنسم عبير الحرية

فلسطين اليوم

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أمس الخميس، أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفـرجـت مساء أمس عن الأسير المجاهد مؤمن عمر غانم غانم (22 عامًا) من مخيم طولكرم شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 11شهرًا.

وقالت "مهجة القدس" في تصريح لها: "قوات الاحتلال كانت قد اعتقلته بتاريخ 01/09/2022م ووجهت له سلطات الاحتلال الصهيوني تهمة إلقاء حجارة وزجاجات حارقة ومتفجرة باتجاه سيارات قوات الاحتلال وحيازة سلاح، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين".

وأشارت إلى أن الأسير المحرر مؤمن غانم ولد بتاريخ 12/10/2001م وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن "نفحة" الصحراوي.

وتـقــدمت مؤسـسـة مـهـجـة الـقـدس بالتهنئة القلبية الحارة من الأسير المحرر مؤمن غانم وعائلته المجاهدة، متمنية الإفراج العاجل عن جميع أسيراتنا وأسرانا الأبطال من سجون الاحتلال الصهيوني.