فلسطين اليوم

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب ثمانية آخرون، فجر اليوم الجمعة ١١-٨-٢٠٢٣، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت مخيم طولكرم شمال الضفة المحتلة.

وقالت وزارة الصحة: "إن الشاب محمود جهاد جراد (23 عاماً)، استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال بالصدر خلال اقتحام مخيم طولكرم، فيما أصيب ثمانية آخرون بينهم سيدة".

وذكرت مصادر طبية، أن أنالشاب جراد وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بحالة صحية خطيرة جدا، قبل أن يعلن الأطباء ارتقائه متأثرا بإصابته.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم، واعتلى عدد من جنود القناصة أسطح البنايات، فيما وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين في المخيم.

وبدورها قالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم : "مجاهدونا الأبطال يستهدفون آليات الاحتلال محيط مخيم طولكرم بصليات كثيفة من الرصاص".

وأضافت سرايا القدس -كتيبة طولكرم : "يواصل مجاهدونا الأبطال استهداف قوات وآليات الاحتلال المقتحمة لمخيم طولكرم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة في عدة محاور".

وتابعت: "تمكن مجاهدونا في وحدة الهندسة من تفجير عدد من العبوات في آليات الاحتلال وإصابتها بشكل مباشر".

وأردفت "كتيبة طولكرم ": بعزم المؤمنين الصادقين تمكن مجاهدونا من استهداف تمركز لجيش الاحتلال داخل مخيم طولكرم بصليات من الرصاص بشكل مباشر".

كما قالت سرايا القدس_كتيبة طولكرم : "تمكن مجاهدونا من استهداف نقاط تمركز قناصة الاحتلال داخل المخيم بصليات مكثفة من الرصاص".

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، من الوصول إلى الإصابات داخل مخيم طولكرم.