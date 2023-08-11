قائمة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة 11-8-2023

الساعة 05:20 ص|11 أغسطس 2023
اسعار الخضروات.jpg
اسعار الخضروات.jpg

فلسطين اليوم

جاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة، اليوم الجمعة 11-8-2023، كما هو موضح في الجدول التالي.

الرقم الصنف سعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 4
2 خيار 2.5
3 بطاطس 2.5
4 كوسا 3.3
5 باذنجان 2
6 فلفل 4
7 جزر 2
8 ثوم 12
9 ملفوف 3
10 زهرة 4
11 قرع 2
12 ليمون 3.3
13 ملوخية 1
14 فصوليا 7
15 بصل 3
16 بيض 13
17 دجاج 9.5
18 لحمة 44

← تم تحديث الأسعار بتاريخ 2023-08-11

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