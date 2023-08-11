الطقس: أجواء صيفية حارة نسبياً

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 11-8-2023، يستمر الجو صيفياً حاراً نسبياً في ساعات الظهيرة دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ويسود جو حاراً جداً في المناطق الغورية وأريحا والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو لطيفاً مع نسمات هواء عليلة وجو منعش الى ابعد مدى في المناطق الجبلية العالية تحديداً. والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت: 12-8-2023

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو حار الى شديد الحرارة . وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية أو أعلى بقليل. في المناطق الغورية تصل الحرارة الى منتصف الأربعينيات مئوية مع جو لاهب وشديد الحرارة. والله تعالى أعلى وأعلم.