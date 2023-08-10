ارتفاع سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الجمعة 11-8-2023

فلسطين اليوم

سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الجمعة الموافق 11-8-2023 في التعاملات الفورية بالأسواق ، الآلاف من الأشخاص داخل هذا البلد العربي يبحثون بصورة مكثفة وعالية على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على محرك جوجل الشهير من أجل التعرف على الأسعار الجديدة لهذا المعدن الثمين وهو في تقلبات بين الحين والآخر .

وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي وضعنا فيها سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم حتى يتسنى لجميع الأشخاص من التعرف عليها عند قراءة جميع السطور وقبل أن نبدأ في ذكر التفاصيل نود أن نشير إلى أننا نعكف بصورة دورية على نشر مثل هذه المقالة ونجدد فيها المعلومات عنه .

سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الجمعة 11-8-2023

ويمكن لكم الان وبكل سهولة تامة في التعرف على سعر الذهب في سوريا اليوم ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 743,000، ومبيع: 754,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 754,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 754,000 ، مبيع: 765,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 765,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 727,000 ، مبيع: 730,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 730,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 723,000 ، مبيع: 725,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 725,000 ليرة.

ونريد أن ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.



سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 749,714 وشراء 748,571 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 687,238 وشراء 686,190 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 656,000 وشراء 655,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 562,286 وشراء 561,429 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 437,333 وشراء 436,667 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 374,857 وشراء 374,286 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 23,316,114 وشراء 23,280,571 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 5,248,000 وشراء 5,240,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 749,714,286 وشراء 748,571,429 ليرة .

أسعار الذهب في سوريا اليوم

ولقد سجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي :

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 800,456 ليرة و61.55 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 733,757 ليرة و56.42 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 700,416 ليرة و53.86 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 600,351 ليرة و46.16 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 466,935 ليرة و35.90 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 400,228 ليرة و30.77 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 24,894,171 ليرة و1,914 دولار .

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 5,603,325 ليرة و430.86 دولار .

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 800,455,659 ليرة و61,550 دولار .

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا

إلى جانب سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم ، وضعنا لكم أسعار الدولار وهو الآتي :_

سعر الدولار في دمشق وصل عند شراء 13700 وبيع 13900 .

سعر الدولار في حلب وصل عند شراء 13900 وبيع 14100 .

سعر الدولار في إدلب وصل عند شراء 13400 وبيع 13450 .

سعر الدولار في الحسكة وصل عند شراء 13320 وبيع 13370.

وفي النهاية نتمنى ان تكون هذه المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل سعر صرف الدولار والذهب عيار 21 في سوريا اليوم الجمعة الموافق 11-8-2023 في التعاملات الفورية بالأسواق نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .