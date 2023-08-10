الاحتلال يقرر الافراج عن عائلة عسلية من بلدة برقا بشروط

فلسطين اليوم

قررت محكمة الاحتلال في "عوفر" الإفراج عن المواطن عمار صابر عسلية (48 عامًا) من بلدة برقا قضاء رام الله وثلاثة من أبنائه وهم: عبد العظيم عسلية 16 عامًا، ومحمد عسلية 21 عاما، وصقر عسلية 22 عامًا.

وجاء قرار الإفراج وفق نادي الاسير، بشروط تمثلت بدفع غرامة بقيمة 2000 شيقل على كل واحد من المعتقلين، وعدم الخروج من بلدة برقا لمدة أسبوع.

الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت عائلة عسلية في السابع من آب الجاري.