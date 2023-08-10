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الاحتلال ينقل عميد أسرى رام الله الأسير محمد فوزي فلنة لسجن نفحة
نقلت إدارة مصلحة سجون الاحنلال، مساء اليوم الخميس، عميد أسرى رام الله الأسير محمد فوزي فلنة، لسجن نفحة.
ووفق مؤسسات الأسرى، فإن الأسير فلنة أمضى نحو 32 عاما في سجون الاحتلال الاسرائيلي بشكل متواصل، ترتفع اليوم الى (19) أسيرا؛ وذلك بعد انضمام الاسير "محمد فوزي فلنة" (59عاما) من بلدة صفا بمحافظة رام الله، المعتقل منذ19نوفمبر1992 ويقضي حكما بالسجن المؤبد والذي يدخل اليوم عامه ال32بشكل متواصل.