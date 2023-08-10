ابتكار دواء يعيد نمو الأسنان بعد تكسرها أو تلفها

فلسطين اليوم

يدرس أطباء ما يمكن أن تصبح ثورة في مجال طب الأسنان، دراسة دواء يعيد نمو الأسنان. ويطور الأطباء الدواء، ما يوفر بارقة أمل لملايين الأشخاص الذين يعيشون مع الأسنان البديلة.

لا تنمو الأسنان مرة أخرى بمجرد أن نصبح بالغين، أي تآكل أو تمزق دائم، ولهذا السبب من المهم الحفاظ على نظافتهم وصحتهم قدر الإمكان.

ومع ذلك، هذا شيء يتطلع العلماء الآن إلى تغييره. تم الإعلان عن أن التجارب السريرية لعلاج محتمل لإعادة نمو الأسنان من المقرر أن تبدأ في يوليو/تموز 2024. إذا نجحت هذه التجارب، يمكن أن تكون الأدوية العلاجية متاحة بحلول عام 2030.

يتولى فريق من معهد البحوث الطبية في مستشفى كيتانو في اليابان مسؤولية التجربة التي تستهدف الأشخاص المصابين بقصور الأسنان، وهي حالة وراثية نادرة تمنع أسنان الأطفال والأسنان البالغة من النمو بالطريقة الطبيعية.

ويستهدف العلاج في البداية الأطفال الصغار المصابين بهذه الحالة، وبعد ذلك، يعتقد الباحثون أنه يمكن استخدامه أيضا على نطاق أوسع مع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل أسنان أكثر شيوعا، مثل أمراض اللثة.

وقال كاتسو تاكاهاشي، رئيس قسم طب الأسنان وجراحة الفم في مستشفى كيتانو: "فكرة نمو أسنان جديدة هي حلم كل طبيب أسنان. لقد كنت أعمل على هذا منذ أن كنت طالب دراسات عليا. كنت واثقًا من أنني سأتمكن من تحقيق ذلك".

وبحسب مجلة "sciencealert"، بعد عثور الأطباء على رابط بين جين معين يسمى "USAG-1" الذي قادر على تحفيز نمو الأسنان في الفئران. اكتشف الأطباء جسما مضادا يمكنه منع نشاط USAG-1 بأمان في الفئران والقوارض دون التسبب في أي آثار جانبية، ما يؤدي إلى تحفيز نمو الأسنان.

ويتم دراسة إذا كان يمكن التحكم في التفاعلات الكيميائية نفسها لدى البشر. وقال الباحثون: "علاج الأجسام المضادة لـUSAG-1 في الفئران فعال لتجديد الأسنان ويمكن أن يكون طفرة في علاج تشوهات الأسنان لدى البشر".