مبابي يفاجئ نادي الرئيس القطري بشأن مستقبله مع سان جيرمان

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن المهاجم الدولي الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، أبلغ رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، بأنه لن يغادر الفريق هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة، أن مبابي ينوي إتمام آخر عام في عقده مع باريس سان جيرمان، وأنه أخبر إدارة النادي بأنه لن يرحل هذا الصيف تحت أي ظرف من الظروف.

ومن جهتها، أشارت شبكة "سكاي سبورتس"، إلى أنه من المقرر أن يتم تجميد مبابي من قبل باريس سان جيرمان، بسبب إصراره على البقاء مع الفريق دون تجديد عقده، وأوضحت أن صاحب الـ24 عاما لن يلعب على الأرجح أي مباراة مع الفريق الأول حتى نهاية عقده في عام 2024.

وكان مبابي أعلن قبل أسابيع أنه لا ينوي تفعيل بند تجديد العقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025.

ويعني هذا أن مبابي سينهي عقده في يونيو 2024، وأنه سيرحل مجانا بنهاية الموسم المقبل.

وفجر هذا الأمر غضب الخليفي الذي قال إنه: "لا يمكن السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانا".

وقررت بعدها إدارة سان جيرمان، الضغط على مبابي، باستبعاده أولا من جولة الفريق الآسيوية في اليابان وكوريا الجنوبية استعدادا للموسم الجديد.

وقبل أيام، تمت إزالة قميص مبابي من متجر باريس سان جيرمان، في محاولة "يائسة" أخرى لإجبار اللاعب على تمديد عقده أو الرحيل هذا الصيف لكي يستفيد النادي من بيعه في صفقة قد تصل إلى 250 مليون يورو.