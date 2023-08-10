الإفراج عن 6 مليارات دولار.. واشنطن وطهران تتوصلان لاتفاق تبادل السجناء

فلسطين اليوم

توصلت الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الخميس، إلى اتفاق حول تبادل السجناء، وستتلقى طهران بموجبه 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة لاستخدامها في أغراض إنسانية، بحسب ما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجانبين توصلها إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح خمسة سجناء أمريكيين مقابل العديد من الإيرانيين المسجونين وإلغاء تجميد ما يقرب من 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني.

وأطلقت طهران، كخطوة أولى في تنفيذ الاتفاقية، سراح أشخاص يحملون الجنسيتين الأمريكية والإيرانية المزدوجة سبق اتهامهم بالتجسس، ويخضعون حالياً للإقامة الجبرية.

ويأتي هذا التطور، بعد جهود دبلوماسية هادئة ومضنية بين البلدين، يُعتقد أنها تشمل الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية، بحسب الوكالة الفرنسية للأنباء.