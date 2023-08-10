أجهزة السلطة تقمع حفل المهنئين بحرية الأسير ملحم في طولكرم

فلسطين اليوم

أقدمت أجهزة أمن السلطة مساء اليوم الخميس على قمع حفل ومراسم المهنئين بحرية الأسير المجاهد محمد طارق ملحم من بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم.

وأفادت مصادر خاصة أن عناصر أجهزة السلطة قامت بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب جموع المهنئين من أبناء شعبنا الذين حضروا لاستقبال المحرر المجاهد محمد ملحم في جريمة جديدة تأتي استكمالاً لحملة أجهزة السلطة المتواصلة بحق حركة الجهاد الإسلامي ومقاومي شعبنا، والتنغيص على فرحة الأهالي بعودة أبنائهم محررين.

والأسير ملحم هو أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 15 مارس العام الماضي بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بتهمة القيام بأعمال مقاومة والانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، وبعد تأجيل محاكمته لـ 9 مرات أصدرت عليه حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 18 شهرًا بتاريخ 3 يناير الماضي حيث أفرجت عنه مساء اليوم بعد قضاء محكوميته.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تصعد من حملات الاستدعاء والاعتقال السياسي بحق المقاومين، واستهداف جنائز الشهداء ومراسم استقبال الأسرى في ج