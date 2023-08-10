تعديل موعد نهائي البطولة العربية للأندية بين الهلال والنصر

فلسطين اليوم

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعديل موعد مباراة الهلال السعودي ومواطنه النصر في نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" المقامة في السعودية.

وقرر الاتحاد العربي، تقديم موعد المباراة النهائية بين عملاقي الرياض، إلى الساعة السادسة من مساء بعد غد السبت، بتوقيت مكة المكرمة، بدلا من التاسعة مساء في اليوم ذاته.

وسيقام النهائي المرتقب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وكان النصر بلغ النهائي بفوزه على الشرطة العراقي في الدور نصف النهائي بهدف دون رد من توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما تأهل الهلال السعودي على حساب مواطنه الشباب بالفوز عليه بنتيجة 3-1.