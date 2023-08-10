مواجهات مع قوان الاحتلال في اليامون غرب جنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة اليامون غرب جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى: زبوبا، ورمانة، وعابا، والزبابدة، ومسلية، والجربا، وصانور، وعرابة، وكفر راعي، ويعبد، ونزلة زيد، والعرقة، والهاشمية، وكفر قود، والطيبة.