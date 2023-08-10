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مستوطنون يدمرون شبكة مياه للشرب في كيسان شرق بيت لحم
دمر مستوطنون، اليوم الخميس، شبكة مياه للشرب في قرية كيسان، شرق بيت لحم.
ووفق المصادر المحلية، فقد دمر قطعان المستوطنين مستوطنة "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين، شبكة مياه للشرب في منطقة خلة الحمر جنوب شرق القرية، تعود للمواطن حسن يوسف العبيات.
وأشارت إلى أن المواطن عبيات تعرض لاعتداءات من قبل المستوطنين عدة مرات سابقا، مضيفا أن المستوطنين نصبوا في تلك المنطقة خيمة، بهدف الاستيلاء على الأرض.