طاقة غزة توضح أخر مستجدات تحويل عمل محطة الكهرباء إلى الغاز

فلسطين اليوم

تتابع سلطة الطاقة في قطاع غزة مع الاتحاد الأوروبي استكمال عملية التدقيق على حسابات شركة كهرباء غزة، كما يقول رئيس سلطة الطاقة، جلال إسماعيل، الذي أكد أن مشروع تحويل عمل محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود الصناعي، يسير فنياً وفق المخطط له.

ونفى رئيس سلطة الطاقة، إسماعيل، في تصريح صحفي، وجود إشكاليات مع الاتحاد الأوروبي في مسألة التدقيق على حسابات الشركة.

وأكد أن الاتحاد أشرف على عملية تدقيق حسابات شركة الكهرباء خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحًا أنه يجري حاليًا المتابعة مع الاتحاد لاستكمال عملية التدقيق.

وشدّد اسماعيل، على ضرورة إقرار قانون "الهيدروكربون" من الحكومة في رام الله مع استكمال توقيع الاتفاقيات المتعلقة بمشروع تحويل عمل المحطة بالغاز الطبيعي.

وخاطب رئيس سلطة الطاقة، الإتحاد الاوربي رئيس الحكومة برام الله من أجل الاسراع في إقرار القانون وتوقيع الاتفاقيات.

وفيما يتعلق بتسليم تصميم المشروع لسلطة الطاقة، أضاف إنه من المفترض مع نهاية العام الجاري تسليم التصميم أي بعد استكمال المطلوب وفي مقدمته إقرار قانون "الهيدروكربون" من قبل رام الله، على أن يتم البدء بإجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع حتى عام 2026.