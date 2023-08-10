قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر علاء حنايشة في جنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الأسير المحرر علاء حنايشة من بلدة قباطية جنوب مدينو جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، على حاجز عسكري "إسرائيلي".

مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، قال، إن: قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر علاء جمال حنايشة، وذلك أثناء مروره على حاجز "دوتان" العسكري قرب بلدة يعبد".

يشار إلى أن سُلطة الاحتلال أفرجت عن الأسير حنايشة، العام الماضي، بعد أن أمضى 10 سنوات