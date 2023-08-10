محافظ غزة: علمت بقرار إقالتي من خلال وسائل الإعلام!

فلسطين اليوم

أكد محافظ محافظة غزة إبراهيم أبو النجا، اليوم الخميس 10-8-2023، أنه علم بالمرسوم الرئاسي الصارد عن رئيس السلطة محمود عباس بإحالة عدد من المحافظين في غزة والضفة للتقاعد، من وسائل الاعلام.

وقال أبو النجا في تصريحات صحفية: "إنه لم يبلغ بالقرار من أي جهة رسمية، وإنما علم به من خلال وسائل الإعلام فقط".

وأضاف: ""القرار من حق الرئيس عباس ولا جدال في هذا الأمر"، لافتاً في ذات الوقت أنه "كان من الأفضل أن يتم التبليغ بشكل مباشر وشخصي، كما جرى الأمر عندما تم تبليغه بتولي هذا المنصب".

وتابع أبو النجا: "كان الأجدر بالمحافظين لما لهم من دور، أن يصار لعقد اجتماع أو لقاء بحضور مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق إسماعيل جبر، لمناقشتهم في الأمر".

ولفت إلى أنه سيكون في الوقت الراهن كمسير لمنصب محافظ غزة، كباقي المحافظين المحالين للتقاعد، لحين الإعلان عن المحافظين الجدد من قبل الرئيس عباس.

وكان قد أصدر رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الخميس، مرسوماً رئاسيا بإحالة عدد من محافظي المحافظات الجنوبية والشمالية للتقاعد، ومن ضمنهم ما يأتي: محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح، ومحافظ جنين، ومحافظ نابلس، ومحافظ قلقيلية، ومحافظ طولكرم، ومحافظ بيت لحم، ومحافظ الخليل، ومحافظ طوباس، ومحافظ أريحا والأغوار.