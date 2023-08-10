جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدية على حدود لبنان

فلسطين اليوم

أكدت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الخميس10/8/2023م، أن حالة من التأهب تسود المؤسسة الأمنية جرى على إثرها نشر بطاريات قبة حديدية على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

وبحسب الإعلام "الاسرائيلي"، أن الجهات الامنية لديها خشية من محاولة حزب الله تنفيذ عملية على الجدار الأمني على الحدود الشمالية " اللبنانية الفلسطينية".

وفي الأسابيع القليلة الماضية، شهدت الحدود الفلسطينية اللبنانية توترات بين حزب الله وجيش الاحتلال اللذين خاضا آخر حرب واسعة بينهما في يوليو 2006.، حيث قدم الاحتلال أواخر الشهر الماضي، شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.

يشار إلى أن رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" زار الحدود اللبنانية الفلسطينية (الشمالية) للمرة الثانية خلال الأسبوع الماضي.