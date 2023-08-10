الاحتلال يعتقل مواطناً جنوب الخليل

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 10-8-2023، مواطناً من مسافر يطا، جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة: "إن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط محمد حافظ الهريني، عقب الاعتداء عليه، بعد إيقاف مركبته على مدخل قرية التوانة بمسافر يطا".

وفي ذات الإطار، أغلقت قوات الاحتلال مدخل بيت عنون شرق الخليل، ومنعت تنقل المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في المنطقة.

جدير ذكره أنه صعدت قوات الاحتلال خلال الأيام والأخيرة من حملة اعتقالاتها المسعورة بحق المواطنين في مدن الضفة الغربية المحتلة.