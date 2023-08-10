ستصل لحدود 50 درجة في هذه المناطق..راصد جوي يكشف تفاصيل الموجة الهوائية الحارة

فلسطين اليوم

كشف المتنبئ الجوي ليث العلامي، عن تفاصيل الموجة الهوائية الحارة المتوقع أن تضرب البلاد بداية الأسبوع المقبل تحديداً يومي "الأحد والاثنين".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجره مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" مع المتنبئ العلامي، اليوم الخميس10/8/2023م.

وقال :" إن البلاد من المتوقع أن تتأثر بموجة هوائية حارة جديدة يومي الأحد والاثنين، يختلف تأثيرها وقوتها بين المناطق الفلسطينية الجنوبية والشمالية".

وأضاف المتنبئ الجوي :" أن المناطق الداخلية ( مدن الضفة الغربية والأغوار) سيكون لها النصيب الأكبر من قوة وتأثير الموجة الهوائية الحارة خاصة في معدل درجات الحرارة والمتوقع أن تصل في بعض مدنها 50 درجة مئوية".

50 درجة مئوية...!

وتابع :" أن مدن الخليل ورام الله ومعظم مدن الضفة بالإضافة لمدينة القدس من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة فيها خلال يومي الأحد والاثنين ما بين 37 إلى 40درجة مئوية، فيما يخص منطقة الأغوار الفلسطينية وخاصة الأغوار الشمالية من المتوقع أن تصل درجة الحرارة فيها إلى 50درجة مئوية".

أما في المناطق الساحلية (قطاع غزة)، بين العلامي أن درجات الحرارة لن تتجاوز في المناطق الساحلية (قطاع غزة وعسقلان وأسدود) حدود الـ33درجة مئوية.

وأوضح أن الفرق الواضح في درجات الحرارة بين المناطق الفلسطينية في الضفة والأغوار وقطاع غزة، يرجع السبب بذلك هو مصدر هذه الموجة الهوائية الحارة وهو (شبه الجزيرة العربية) بالتالي ستكون المنطقة الشرقية من فلسطين هي المستقبل الأول لهذا الموجة والتي يقل تأثيرها وتضعف كلما اتجهت صوب الغرب ( المناطق الساحلية).

وحول درجات الحرارة والأجواء المتوقعة لباقي أيام الأسبوع بعد انتهاء الموجة، بين أن الأجواء ستبقى حارة وبدرجات حرارة أقل شدة قد تسجل لحدود الـ35 درجة مئوية.

سحب ماطرة..؟

ولفت العلامي إلى أن هذه الموجة من الممكن أن يرافقها ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة خاصة يوم الأحد وباحتمال ضعيف يوم الإثنين نتيجة الارتفاع الكبير على درجات الحرارة، مبيناً أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية في أجزاء من المنطقة الجنوبية أقصى جنوب فلسطين تحديداً مدن( النقب وبئر السبع) لكن بشكل محدود.

وبشأن موجات الحر، أكد أن الإشارات الجوية حتى اللحظة لم تظهر قرب تأثر البلاد بموجات هوائية حرارة، عقب الموجة الهوائية الحارة التي ستضرب فلسطين يومي الأحد والاثنين.

نصائح للمواطنين

ووجه المتنبئ الجوي ليث العلامي، نصائح للمواطنين لتعامل مع الأجواء الحارة المصاحبة للموجة الهوائية الحارة التي ستتأثر البلاد بها الأسبوع المقبل، قائلاً:" ينصح بتجنب التعرض المباشر والقوي لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة من يومي الأحد والاثنين".

كما نصح المواطنين بتجنب ترك الأطفال في المركبات وتجنب اشعال النيران في المناطق التي تكثر بها الأشجار، بالإضافة لذلك ينصح الاكثار من تناول المرطبات والسوائل الباردة، فضلاً عن تجنب ارتداء الملابس الغامقة وارتداء ملابس قطنية فضفاضة.