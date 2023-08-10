اتساع دائرة الاشتباكات في الخرطوم

فلسطين اليوم

توسعت دائرة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم، اليوم الخميس 10-8-2023، ما أدى إلى انقطاع خدمات عامة بينها المياه والكهرباء.

وقال شهود عيان: "إنّ اشتباكات جديدة بأسلحة ثقيلة وخفيفة توسعت في أحياء بجنوبي الخرطوم، اليوم الخميس".

وأضاف الشهود: "إن أحياء "جبرة" و" الشجرة" و" مايو" و"الأزهري" تشهد انقطاعا في خدمات المياه والكهرباء والإنترنت".

وقال الجيش السوداني في بيان مقتضب: "قوات العمل الخاصة بسلاح المدرعات (جنوبي الخرطوم)، تقوم بعمليات تمشيط واسعه لمنطقة جبرة والعشرة".

وأضاف الجيش: "كما تشهد مدينتا أم درمان غربي العاصمة الخرطوم وبحري اشتباكات، مع تحليق مكثف للطيران الحربي في بحري، وفقا لشهود عيان".

وتابع: "قوات تابعة للجيش تمشط أحياء أم درمان القديمة وتلاحق قوات "الدعم السريع"، فيما نزح سكان من تلك الأحياء إلى أماكن أخرى هربا من الاشتباكات المتواصلة".

ويُشار إلى أنه منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، تخوض قوات الجيش السوداني و"الدعم السريع" اشتباكات خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، وما يزيد عن 4 ملايين نازح ولاجئ.