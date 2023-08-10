داخلية رام الله تصدر توضيحاً حول منع استخدام أجهزة "شاومي"!

فلسطين اليوم

أصدرت وزارة الداخلية في رام الله، اليوم الخميس 10-8-2023، توضيحاً مهما حول ما يتم تداوله عبر عدد من وسائل الاعلام حول منع استخدام أجهزة الهاتف المحمول من نوع "شاومي".

وقالت وزارة الداخلية في تصريح لها: "إن الأنباء المتداولة حول منع استخدام جهاز "شاومي" هي أخبار غير دقيقة ولم تصدر عن الوزارة بشكل رسمي".

وحذرت الداخلية من تداول هذه الأنباء أو تداول أي اخبار دون التأكد منها بشكل رسمي.

ويُشار إلى أنه كانت بعض وسائل الاعلام قد تداولت أنباء تفيد بإصدار وزارة الداخلية قرارا بمنع موظفيها من استخدام وإدخال هواتف "شاومي" وذلك لسهولة اختراقها والتحكم بها عن بعد.