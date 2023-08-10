هل لانخفاض التضخم في الصين تأثير على الاقتصاد العالمي؟

فلسطين اليوم

كشف الخبير الاقتصادي، ألكسندر نازاروف، تداعيات انخفاض التضخم بالصين على الاقتصادات العالمية وعلى رأسها أمريكا، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن بالعالم متعدد الاتجاهات.

وقال نازاروف عبر قناته على "تلغرام": "يظهر من الوهلة الأولى أن التضخم العالمي يجب أن يتراجع مع انخفاض أسعار السلع الصينية لكن في الواقع الوضع أكثر تعقيداً".

وأضاف الخبير: "الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي آخذة في الانخفاض".

وأشار إلى أنه في الاتحاد الأوروبي قد يؤدي الركود إلى انخفاض الأسعار أو على الأقل انخفاض معدلات التضخم.

ونوه نازاروف في الوقت نفسه، إلى أنه في الولايات المتحدة وبريطانيا قد يؤدي انخفاض الواردات من الصين إلى زيادة نقص السلع وزيادة التضخم، أي أن الوضع في العالم متعدد الاتجاهات، ولكن على أي حال، فإن التوتر في النظام آخذ في الازدياد في كل بلد على طريقته الخاصة، لكنه يقترب من الخط الذي يمكن أن تتحول فيه المشاكل الاقتصادية إلى أزمة اقتصادية حادة".

وكانت قد أظهرت، أمس، بيانات رسمية، انخفاض مؤشر أسعار الاستهلاك في الصين إلى النطاق السلبي الشهر الماضي، وذلك للمرة الأولى في أكثر من سنتين، وجاء ذلك تحت وطأة استهلاك داخلي متباطئ.

ويُشار إلى أن تراجع مؤشر أسعار الاستهلاك، الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم بنسبة 0.3% في يوليو الماضي على أساس سنوي، وفي الشهر الذي قبله (يونيو 2023) كان المؤشر عند الصفر.