أوكرانيا لا تستبعد مفاوضات مع روسيا

فلسطين اليوم

أكد وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، على أن هناك حاجة للمفاوضات مع روسيا، مشدداً على أن المفاوضات بأي حال لن تكون مباشرة وأنها تتطلب تحقيق شرط مهم.

وقال كوليبا تعليقاً على الاعتقاد بأنه في حال فشل الهجوم الأوكراني المضاد، سيتعين على كييف بحلول نهاية الخريف بدء المفاوضات مع روسيا: "هناك طرق دبلوماسية أخرى لتسيير الأمور بشكل غير مباشر".

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: "يمكننا التفاوض مع روسيا بعد انسحاب قواتها من أراضينا ولكن ليس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبيناً أنه من الصعب أن نرى الرئيس الروسي بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي وراء طاولة واحدة".

وزعم كوليبا بقوله: "الهجوم المضاد سيحقق لنا انتصارات قريبا وسنواصل القتال، وليس لدينا بديل".

واستدرك قائلا: "يمكن تحقيق الهدف من خلال مزيج من الحرب والدبلوماسية، فيهتم جنرالاتنا بالعنصر الأول، ومهمتهم هي دفع الروس إلى التراجع وفهم أن التحادث أفضل من التقاتل".

ويُشار إلى أنه أكد الكرملين مرارا أن روسيا مستعدة لحوار سلمي، لكن مواقف ومطالب كييف لا تترك فرصة لإبرام اتفاقية سلام مع أوكرانيا في الوقت الراهن.