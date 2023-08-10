الأسير محمد صوص من طولكرم يتنسم عبير الحرية

فلسطين اليوم

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الخميس10/8/2023م، أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد محمد طارق عبد الرحيم صوص (24 عامًا) من بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 17 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلته بتاريخ 14/03/2022م ووجهت له سلطات الاحتلال الصهيوني تهمة حيازة سلاح والانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في نشاطات بصفوفها.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر محمد صوص ولد بتاريخ 18/05/1999م وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن نفحة الصحراوي.



