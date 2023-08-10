الأسير الإداري فادي أبو خلف يواجه مشاكل حادة في القلب

فلسطين اليوم

يواجه الأسير فادي خالد أبو خلف (20 عاما) من بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، مشاكل حادة في القلب بعد أن تعرض للاعتداء والضرب من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، على حاجز "حوارة" العسكري.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس: "إن الاحتلال اعتقل أبو خلف في الـ30 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وقد جرى تحويله للاعتقال الإداري، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال، مدة كل منها 4 أشهر".

وأضاف النادي: "الأسير أبو خلف بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، خاصة أنه وقبل اعتقاله جرى تركيب جهاز لتنظيم دقات القلب، ولاحقا خضع لعملية وتمت إزالته".

وحمل نادي الأسيـر، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير أبو خلف، وكافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، مؤكدا أن استمرار اعتقاله التعسفي جريمة، لا سيما في ظل الوضع الصحي الذي يواجهه، علماً أن له شقيقاً آخر معتقلاً إدارياً، وهو صامد أبو خلف.

جدير ذكره أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر تموز/ يوليو المنصرم أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة الأعلى منذ انتفاضة الأقصى.