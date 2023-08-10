ريال مدريد يعلن إصابة حارسه "كورتوا"بالرباط الصليبي

فلسطين اليوم

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، اليوم الخميس10/8/2023م، عن إصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بالرباط الصليبي، خلال تدريبات الفريق، صباح اليوم الخميس.



وقال الريال في بيان صحفي: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى. سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".



ومن المتوقع أن يتحرك الريال في الأيام القليلة المقبلة، للتعاقد مع حارس مرمى جديد، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، لتعويض غياب كورتوا عن الفريق، والذي قد يستمر لأشهر عدة حتى التعافي التام.

يشار إلى أن ريال مدريد سيفتتح موسمه يوم السبت المقبل بلقاء أتلتيك بيلباو، في إطار الجولة الأولى من الدوري الإسباني.