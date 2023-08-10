فلسطين اليوم

منحة زيتون، سبب وفاة الفنانة المصرية منحة زيتون "أم فرحات"-سبب وفاة منحة زيتون، لا يزال خبر وفاة الفنانة المصرية منحة زيتون يشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الفنانة منحة زيتون لها دور لا يمكن نسيانه بالنسبة للمشاهدين والذي قامت به والمعروف بشخصية " أم فرحات" مع الفنان المصري محمد هيندي، لهذا متابعينا الكرام سنخصص لكم هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للحديث عن الفنانة المصرية منحة زيتون أم فرحات، لتعرف على سبب وفاة الفنان منحة زيتون، وكذلك أبرز الأعمال التى قامت بها الفنانة منحة زيتون أم فرحات، والتى تم تشييع جثمانها منحة زيتون من مسجد النور بالعباسية، بحضور عدد من أصدقائها وعائلتها.

من هي منحة زيتون

وأعلن خبر وفاة منحة زيتون عبر حسابها على "فيسبوك"، حيث كتب: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون البقاء والدوام لله .. بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفيت الفنانة "منحة زيتون ".. وصلاة الجنازة بعد صلاة ظهرا بمسجد النور بالعباسية.. نسألكم الدعاء بالرحمه والمغفرة"، واستكمالا لمقالنا الذي حمل عنوان سبب وفاة الفنانة المصرية منحة زيتون "أم فرحات"-سبب وفاة منحة زيتون.

سبب وفاة منحة زيتون

وكانت الفنانة منحة زيتون من أشهر أدوارها على شاشة السينما هي شخصية "أم فرحات" في فيلم "همام في أمستردام"، وبعد الخبر الحزين تحول اسمها إلى ترند على محرك البحث غوغل، ونعاها عدد كبير من المتابعين والنجوم، أبرزهم منة شلبي، وقد اشتهرت منحة زيتون الحاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الفرنسية، بتقديم العديد من الأدوار الكوميدية، لعل أشهرها تجسيدها شخصية أم فرحات في فيلم "همام في أمستردام" مع الفنان محمد هنيدي، والذي قدمت معه أيضاً دوراً في فيلم "جاءنا البيان التالي"، كما أوضحنا لكم في مقالنا سبب وفاة الفنانة المصرية منحة زيتون "أم فرحات"-سبب وفاة منحة زيتون

السيرة الذاتية للفنانة منحة زيتون

سبب وفاة الفنانة المصرية منحة زيتون "أم فرحات"-سبب وفاة منحة زيتون، وشاركت الفنانة منحة زيتون في أعمال مثل "الشوق" مع المخرج خالد الحجر، و"سكوت هنصور" مع المخرج يوسف شاهين، وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم "عمارة الإيموبيليا" عام 2018، أمّا في التلفزيون، فقد ظهرت زيتون في عشرات المسلسلات، أهمها "كناريا وشركاه" مع فاروق الفيشاوي، و"فارس بلا جواد" مع الفنان محمد صبحي، و"الرحايا" مع الفنان الراحل نور الشريف، و"فرح ليلى" مع الفنانة ليلى علوي.

سبب وفاة الفنانة المصرية منحة زيتون "أم فرحات"



والفنانة منحة زيتون من مواليد 15 سبتمبر 1960، وتخرجت في قسم الأدب الإنجليزي في جامعة عين شمس. دخلت المجال الفني عن طريق مشاركتها في مسرحية بشويش للمخرج جلال الشرقاوي، وبعدها فيلم سرقات صيفية. فازت الفنانة منحة زيتون بجائزة أحسن ممثلة للمهرجان المصري الأميركي للسينما عام 2022.

أعمال منحة زيتون

من الأعمال التلفزيونية للفنانة الراحلة منحة زيتون، والتى سنوضحها لكم ضمن مقالنا سبب وفاة الفنانة المصرية منحة زيتون "أم فرحات"-سبب وفاة منحة زيتون، وهي كالتالي" فارس بلا جواد: عام 2002، ملفات سرية: عام 2003، عفاريت السيالة: عام 2004، قانون المراغي: عام 2009، الرحايا حجر القلوب: عام 2009، نص أنا نص هو: عام 2010، دوران شبرا: عام 2011، الوسواس: عام 2015، لمعي القط: عام 2017

منحة زيتون

وفي مقالنا سبب وفاة الفنانة المصرية منحة زيتون "أم فرحات"-سبب وفاة منحة زيتون، وبالنسبة للأعمال السينمائية:" مرسيدس: عام 1993، الجسر: عام 1997، همام في أمستردام: عام 1999، ليه خليتني أحبك: عام 2000

مواطن ومخبر وحرامي: عام 2001، جواز بقرار جمهوري: عام 2001، جاءنا البيان التالي: عام 2001، بحب السيما: عام 2004، برتيتا: عام 2012

عمر منحة زيتون

سبب وفاة الفنانة المصرية منحة زيتون "أم فرحات"-سبب وفاة منحة زيتون، وولدت الراحلة منحة زيتون عام 1960، وتخرجت فى جامعة عين شمس قسم آداب فرنسي، شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام كان أولها فيلم (سرقات صيفية) عام 1988 الذي شكل بدايتها في عالم الفن، وبشأن سبب وفاة الفنانة منحة زيتون، وبعد مطالعة متابعة من قبل فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تبين أن سبب وفاة الفنانة منحة زيتون هو تراجع الوضع الصحي لديها واصابتها بوعكة صحية أدت إلى وفاتها في إحدى المستشفيات المصرية.

وعقب اعلان خبر وفاة الفنانة منحة زيتون، قال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين إن جثمان الراحلة منحة زيتون وارى الثرى بمدفن الأسرة بمقابر الدويقة، وإنه لم يحدد موعد العزاء حتى الآن.



