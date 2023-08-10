جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري

فلسطين اليوم

استقبلت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- محافظات غزة، اليوم الخميس10/8/2023م، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري.

وأكد الوزير البكري في كلمة له، على دور رجال الاعمال وأهمية القطاع الخاص في مسيرة بناء الدولة الفلسطينية وتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني.

وشدد البكري على أن قطاع غزة والضفة الغربية وحدة واحدة، وأن رجال الاعمال جزء أساسي وأصيل لرسم الصورة المستقبلية للشعب الفلسطيني في المرحلة المقبلة.

من جانبه، رحب السيد أحمد أبو عيدة رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال بالوزير البكري والوفد المرافق له، مشدداً على الدور البارز لوزارة الأوقاف في بث روح الألفة والوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وشكر أبو عيدة، سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتيه، على تعزيز الوحدة الاقتصادية بين شطري الوطن، ودمج القطاع الخاص بغزة في المؤسسات الرسمية، ووضع همومه على سلم الأولويات.

وفي ختام الزيارة، كرمت جمعية رجال الأعمال وزير الأوقاف حاتم البكري، على جهوده الحثيثة في خدمة أبناء شعبنا وبث روح الوحدة في شطري الوطن.