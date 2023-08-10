جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية في جنين

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 10-8-2023، أن جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية جديدة في مخيم جنين.

وقال المراسل العسكري لموقع واللا العبري، أمير بحبوط : "إن الجيش "الإسرائيلي" يستعد لعملية عسكرية أخرى في جنين".

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" شن في الثالث والرابع من يوليو عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية استخدم فيها طائرات مروحية ومسيّرات وقوات برية، وأسفرت العملية عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 50 ومقتل جندي صهيوني والعديد من الإصابات ولم يستطع جيش الاحتلال بالوصول للمقاومين وبذلك فشلت العملية.