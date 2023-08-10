ماذا صرح كروس بشأن مستقبل كيليان مبابي؟

فلسطين اليوم

ألمح الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، إلى قرب حسم صفقة الفرنسي كيليان مبابي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال كروس لشقيقه: "إنه يملك الآن كلبا جديدا، لكنه أشار أيضا إلى أنه يريد امتلاك بعض السلاحف، وهو الحيوان الذي يتم تشبيه مبابي به".

من جانبه، قال شقيق كروس: "حصلت للتو على كلب جديد، ولكن ماذا عن السلاحف؟".

من جانبه رد النجم الألماني: "لم تصل بعد، لكن الأمر مخطط له، كلب جديد لا يعني عدم وجود سلحفاة، هذا واضح، السلاحف على وشك الوصول".

وبدورها، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن هذه المزحة من كروس، بمثابة إشارة واضحة لكيليان مبابي، في ظل الشائعات المتعلقة بانتقاله لصفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.