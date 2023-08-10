توتنهام يوافق على طلب بايرن ميونخ

فلسطين اليوم

أصبح انتقال هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إلى بايرن ميونخ، وشيكا للغاية.

وأكدت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية أن النادي اللندني وافق بالفعل على بيع كين بمقابل يزيد عن 100 مليون يورو.

وأضافت أن الكرة حاليا في ملعب النجم الإنجليزي، لحسم رغبته الأخيرة بالانتقال إلى صفوف الفريق البافاري من عدمه.

وألمحت الصحيفة إلى أن قائد توتنهام يرغب في حسم التفاصيل الأخيرة لهذه الصفقة قبل مواجهة برينتفورد، يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ولمحت "ذا أتلتيك" إلى أن هاري كين، معجب بأجواء العمل مع أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني الجديد لتوتنهام.

وينتهي تعاقد هاري كين (29 عاما) مع النادي اللندني بعد سنة في صيف 2024، ويبقى أولوية كبيرة لنادي بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

على جانب آخر يظل المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، خيارا متاحا أمام بايرن ميونخ، للتعاقد معه حال فشله في التعاقد مع هاري كين.

وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية، اليوم الخميس، أن مسؤولي بايرن ميونخ مازالوا يناقشون التعاقد مع مواني، لاعب آينتراخت فرانكفورت، ومن الممكن أن يصبح الخيار الثاني لهم.