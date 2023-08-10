الاحتلال يعتقل شابا من جنين ويقتاده إلى جهة مجهولة

الساعة 02:24 م|10 أغسطس 2023
اعتقالات
اعتقالات

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس10/8/2023م، شابا من بلدة قباطية جنوب جنين، على حاجز "دوتان" العسكري المقام فوق أراضي بلدة يعبد.

وبينت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علاء حنايشة، أثناء مروره على حاجز "دوتان"، واقتادته إلى جهة مجهولة.

يشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 1132 معتقلًا إداريًا.

 

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