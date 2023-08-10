بينهم أربعة من قطاع غزة..عباس يُحيل عدد من المُحافظين ويصدر مرسوم هام

فلسطين اليوم

أصدر رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الخميس 10/8/2023، مرسوماً رئاسيا بإحالة عدد من محافظي المحافظات الجنوبية والشمالية للتقاعد.

وأحال عباس للتقاعد في المحافظات الجنوبية، كلا من: محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح.

كما أحال في المحافظات الشمالية كلا من: محافظ جنين، ومحافظ نابلس، ومحافظ قلقيلية، ومحافظ طولكرم، ومحافظ بيت لحم، ومحافظ الخليل، ومحافظ طوباس، ومحافظ أريحا والأغوار، للتقاعد.

كما أصدر مرسوما رئاسيا بتشكل لجنة رئاسية، تضم عددا من الشخصيات القيادية ذات الاختصاص لاختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها.