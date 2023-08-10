فلسطين اليوم

رابط فحص 100 دولار لشهر 8 2023، مع إضافة أسماء جديدة إلى كشوفات المنحة القطرية 100 دولار في قطاع غزة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة ووزارة التنمية الاجتماعية في غزة، باتت الأسماء الجديدة والقديمة تبحث عن موعد ورابط صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر أغسطس 8 2023، لاسيما وأن هناك أسماء جدد ستستفيد من الدفاعة الحالة لأول مرة منذ بدء صرف المنحة القطرية لأهالي قطاع غزة عام 2018-2019.

رابط فحص 100 دولار لشهر 8 2023

رابط فحص 100 دولار لشهر 8 2023، مع مرور الثلث الأول من شهر أغسطس الجاري، يبدأ المستفيدون من المنحة القطرية في البحث عن رابط فحص 100 دولار لشهر 8 2023، إذ إنه لا موعد حتى اللحظة لصرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر أغسطس الجاري، لكن يمكن أن يُعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي في أي لحظة عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر أغسطس الجاري، لذلك يرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط فحص 100 دولار لشهر 8 2023، لكن يجب الانتظار حتى الإعلان عن موعد الصرف.

رابط فحص 100 دولار لشهر 8 2023

رابط فحص 100 دولار لشهر 8 2023، أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، أنه تم إضافة 27600 اسم جديد للمنحة القطرية ستُصرف لهم المخصصات شهر بعد شهر والمنتفعين القدامى تم إيقاف 5300 منهم نهائيًا و10 آلاف مؤقتًا وسيُصرف للباقين شهرين وشهر بدون، وقالت: "منذ بدء المنحة القطرية عام 2018-2019 تم اعتماد 169 ألفاً ومع مرور الزمن تقلص العدد إلى 96 ألف بعد العديد من الاستثناءات".



رابط فحص 100 دولار لشهر 8 2023

رابط فحص 100 دولار لشهر 8 2023، وزارة التنمية أوضحت أيضاً، أن خلال 2023 تم إرسال 132 ألف حالة للاعتماد، وتمت الموافقة على 66 ألف أسرة، وقد تقرر الصرف لعدد 27.600 أسرة جديد خلال الدفعة القادمة رقم 49، وأشارت الوزارة الى وجود 10.000 حالة معتمدة ولكن تم إيقافها مؤقتاً بسبب عدم وجود جوال وبإمكان هؤلاء معرفة أنفسهم عبر رابط التسجيل الموحد، رابط فحص 100 دولار لشهر 8 2023.