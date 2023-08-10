الغصين يوضح: هل يحق للموظف والمتقاعد التقدم لتصريح وهل تعود الأموال للمرفوض أمنياً

فلسطين اليوم

فتح إعلان وزارة العمل في قطاع غزة، عن ترخيص شركات خاصة للبحث عن مشغل في الداخل المحتل عام 1948 للعمال، المجال واسعاً أمام أسئلة كثيرة حول طبيعة عملها وكيفية التعامل مع طلبات قُدمت سابقاً، والفئات التي يسمح لها بالتقدم.

وقدم وكيل وزارة العمل بغزة المهندس إيهاب الغصين، عبر منصة "بلا نقود بلس"، إيضاحات مهمة بخصوص تصاريح الشغل ودور شركات التشغيل للعمال بالشراكة مع وزارة العمل.

الموظفون والمتقاعدون

وأوضح الغصين، أن الواقع الفلسطيني صعب، لذا فإن الموظفون ليس لهم حق في التقدم لا قانوناً وعرفاً، وأن من على رأس عمله فالقانون لا يسمح له بازدواجية في العمل، لافتاً إلى أن بقية الفئات لهم حق في ذلك، فمن عمره فوق الـ60 عاماً لديه حق للعمل في الداخل المحتل كما المتقاعد والأعزب.

واستدرك:" لكن من وصل عمره لـ60 عاماً فقد حصل على فرصة، أما المتقاعد فهو يحصل على راتب تقاعد، أما الأعزب فهو يحتاج لتكوين نفسه لبناء بيت والزواج، لكن هناك آخر لديه أحقية كأن يكون متزوج ولديه أسرة.

وقال:" في الوقت السابق كانت الوزارة تغض الطرف عن متقاعد أو أعزب كبير في السن وكذلك 2005، لكن بعد نهاية الشهر الحالي، سيكون هناك التزام كامل وفق الدور والألوان دون أي استثناء.

آلية العمل بعد الأول من سبتمبر

وفي سؤال حول من كان قد تقدم مع مشغل خارج الشركات المرخصة ولم يرده رد، وحصل مؤخراً على موافقة، أكد الغصين، أنه منذ تاريخ 1/9/2023 لن يتم قبول تصريح "المشغل" في غزة أو من سماهم "سماسرة التصاريح" وسيتم التعامل فقط مع الشركات التي حصلت على التراخيص والموافقات للعمل، لافتاً إلى أن هناك 22 يوم فرصة سماح لتصويب الأوضاع، ولن يتم القبول إلا عبر الشركات، وقدم تم تحديد فترة كافية وجيدة لحل الأمر بين العمال والسماسرة.

وطالب الغصين العمال الذين يملكون تصريح مشغل أو احتياجات اقتصادية حالياً، بتصويب أمورهم حتى التاريخ المعلن، وبأسرع وقت، مجددا التأكيد على أنه من الصعب حالياً إعادة فتح رابط للتسجيل للعمال وسيبقى هذا الأمر حتى نهاية العام الحالي بسبب العدد الكبير المتكدس لدى الوزارة.

لماذا شركات خاصة..؟

وحول سبب اللجوء لشركات الترخيص، أوضح الغصين، أن الأهمية تكمن أن تصاريح المشغل تضمن حقوق العامل خصوصاً مع أجهزة الاحتلال الرسمية، فتضمن حقه في حال الإصابة أو الوفاة والحصول على تأمين وحقوق نهاية الخدمة.

كما تضمن الشركة، العمل عند مشغل محدد ولديه تفاصيل العمل، وليس كما في العديد من الحالات يتم ترك العامل للبحث عن العمل وحده، أو الوقوف على المواقف كما جرى مع الكثيرين.

كما أن الشركة المرخصة تتأكد من حصول العامل على حقوقه الرسمية، وضمانها والعمل باستمرارية، ومراعاة عمله مع الجهات المختصة داخل الأراضي المحتلة.

الرفض الأمني والاستثناء

وفي حال الدفع للشركة الخاصة، وقد حصل العامل على رفض أمني، قال الغصين:" تم الاتفاق مع الشركات على أن يكون الدفع إلا بعد الحصول على التصريح وليس قبل الاستحقاق، وفي حال الدفع سيعود لك".

أما الإجازة المهنية، فسيتم الحصول عليها من الإدارة العامة لمديرية التدريب المهني، في مديرية العمل في برشلونة في غزة، كما أن الوزارة وضعت رابطاً للتسجيل على موقعها يمكن من خلالها التسجيل ويتم التواصل بعد ذلك عبر الرسائل.

وفي رده حول جود استثناء للتسجيل، شدد الغصين على أنه ليس هناك أي استثناء، مضيفاً:" رغم أنه كافة أبناء الشعب الفلسطيني لديه استحقاق، ولكن هناك أمور لا يمكن الاجتهاد بها، فالأمور واضحة ولا يمكن اللعب به، وهناك معايير ثابتة يتم العمل بها."

أداء الشركات الخاصة

وحول أداء الشركات ومدى قوتها أو ضعفها في حصول العامل على تصريح مشغل، قال الغصين: كافة الشركات تحت التجربة والاختبار الآن، ولا يمكن التقييم مدى ضعفها أو قوتها، لكن أي عامل لا تضيع فرصته في حال لم يحصل على تصريح مع شركة معينة، مطمئناً كافة المواطنين.

وحول التصاريح العاملة في الوقت الحالي ومدى خضوعها لقرار الوزارة، قال الغصين: كل التصاريح العاملة حتى نهاية أغسطس الحالي ستعمل كما هي ولن يطرأ عليها أي تغيير.