ارتفاع عدد قتلى حريق هاواي إلى 36

فلسطين اليوم

ارتفع عدد قتلى الحريق في هاواي، اليوم الخميس، إلى 36 شخصاً بسبب حرائق الغابات في جزر هاواي.

وقال مسؤولون محليون: "إن من بين الجرحى ثلاثة أشخاص أصيبوا بحروق خطيرة نقلوا جوا إلى وحدة الحروق في مركز ستراوب الطبي في جزيرة أواهو، فيما نقل 20 آخرون إلى مركز ماوي ميموريال الطبي".

وأضاف المسؤولون: "إن حوالي 271 مبنى تضرر أو دمر وأصيب العشرات من المباني الأخرى في المنطقة".

وبدوره، وأفاد خفر السواحل بأنه أنقذ 14 شخصا قفزوا في الماء هربا من ألسنة اللهب والدخان، بينهم طفلان.

وكان قضى أكثر من 2100 شخص ليلة الثلاثاء في مراكز الإجلاء. كما لجأ 2000 مسافر إلى مطار كاهولوي بعد إلغاء العديد من الرحلات الجوية، فيما بدأ المسؤولون بإعداد مركز المؤتمرات في هاواي في هونولولو لاستقبال آلاف السائحين النازحين والسكان المحليين.

ويُشار إلى أن حريق لاهاينا هو واحد من عدة حرائق دمرت بلدات بأكملها في هاواي، وانتشر في البداية بفعل الرياح من إعصار "دورا"، مما أدى إلى انتقال الحريق إلى جزيرة ماوي.