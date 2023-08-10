إدانة واسعة لاعتداء أجهزة السلطة على جنازة الشهيد خليفة وإطلاق النار على المشيعين

فلسطين اليوم

أدانت الفصائل الفلسطينية اليوم الخميس 10/8/2023 ، الاعتداء الهمجي الذي قامت به أجهزة أمن السلطة وإطلاقها النار على المشاركين في تشييع جثمان الشهيد أمير خليفة الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال اليوم في نابلس .

واعتبرت الفصائل الفلسطينية ما قامت به الأجهزة الأمنية خلال تشييع جثمان الشهيد خليفة عمل مشين ، وانتهاك فاضح لقدسية الشهداء، واعتداء على رموز الشعب الفلسطيني المتمثلة بالشهداء.

الناطق الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، قال إن اعتداء أجهزة أمن السلطة على جنازة الشهيد أمير خليفة وإطلاق النار على المشيعين، لا يمثل العرف الفلسطيني، فهو يضعف النسيج الاجتماعي الفلسطيني ويكشف ظهر المواطن الفلسطيني الذي يُمارس عليه الكثير من الجرائم من قبل العدو الصهيوني.

وبين سلمي خلال تصريحات لـ"فلسطين اليوم " ان الاعتداء على المشعين يكشف ظهر المقاومة الفلسطيني لقوات العدو الصهيوني ، داعيا السلطة لأن تطلق يد العنان لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة للتصدي لجرائم العدو الصهيوني بحقهم.

ومن جانبه قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس ان مهاجمة أجهزة أمن السلطة لجنازة الشهيد أمير خليفة في نابلس وإطلاق النار عليها، سلوك معيب وطنياً وأخلاقياً،

وبين قاسم انه وانتهاك فاضح لقدسية الشهداء، واعتداء على رموز الشعب الفلسطيني المتمثلة بالشهداء الأكرم منا جميعاً.