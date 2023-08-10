راصد : تفاصيل الموجة شديدة الحرارة التي تضرب فلسطين السبت-الحرارة قد تصل ل40

فلسطين اليوم

كشف الراصد الجوي قصي الحلايقة اليوم الخميس 10/8/2023 ، تفاصيل الحالة الجوية التي تضرب الاراضي الفلسطينية بداية الأسبوع الماضي.

وبين الراصد الجوي ان موجة قوية - درجات الحرارة ترتفع الى ما بين 37-40 مئوية في الجبال السبت والأحد ، وتسيطر القبة الحرارية على أجواء المنطقة من جديد مطلع الاسبوع المقبل ( القبة الحرارية هي مرتفع جوي على الطبقات العليا ومنخفض حراري أسفله، وينتج عن هذا النظام حر شديد بحيث يُغلق المجال تماماً أمام تسرب أي كتل هوائية أقل حرارة ).

وبين الراصد الجوي ان درجات الحرارة تصعد بشكل كبير لتقترب من نهاية الثلاثينات مئوية في الجبال ( 37-39 ) في القدس، ويسود مؤشر حر مرتفع مختلف المناطق ( طقس شديد الحرارة ).

وتتواصل الموجة بوتيرة مرتفعة الأحد حيث يبقى الطقس شديد الحرارة، فيما تتراجع قليلاً درجات الحرارة الاثنين مع بقاء الطقس حاراً جداً.

وتنكسر الموجة الثلاثاء المقبل حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.