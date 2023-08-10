فلسطين اليوم

أطلقت إذاعة صوت الأسرى اليوم الخميس 10/8/2023، اسم مسؤولها الشهيد طارق عز الدين على الاستديو المباشر للإذاعة، فيما أطلقت اسم الشهيد القائد خضر عدنان على الدورة البرامجية الجديدة.

جاء ذلك خلال موجة إذاعية مفتوحة ويوم إذاعي نظمته إذاعة صوت الأسرى بعنوان: " طارق عز الدين .. مسيرة حياة وجهاد."

والشهيد عز الدين، أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي، أُفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار عام 2011 وتم إبعاده إلى غزة، وقد واصل العمل في خدمة قضية الأسرى والدفاع عنهم عبر المنابر الإعلامية، وتولّى إدارة إذاعة صوت الأسرى التي تبثُّ من غزة، وارتقى شهيدًا في عملية اغتيال جبانة اقترفها العدو بحقّ قادة المجلس العسكري فجر الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023.

صالح المصري مدير عام "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ثمن قرار الإذاعة وإطلاقها اسمي الشهيدين عز الدين وعدنان، واعتبره عمل وطني ومهني وواجب إعلامي لتخليد الأسماء في عقول الأجيال الفلسطينية.

وأشاد بالشهيد طارق عز الدين، ومواقفه البطولية خصوصاً خلال عمله كمدير لإذاعة صوت الأسرى، حيث توسع عمل الإذاعة في 2012، على يد الشهيد عزالدين، فكان له بصمة واضحة .

وقال المصري:" كان عز الدين بمثابة الأب للعاملين في الإذاعة يقاتل من أجل حقوقهم، ويتدخل في أمور حياتهم البسيطة رغم انشغاله في ملفات كثيرة، فكان يرتقي بالعمل ويطوره بشكل واسع ومهم."

المحرر رامز الحلبي، أكد أهمية إطلاق أسماء الشهداء على استديوهات المباشر والدورة البرامجية، لافتاً إلى أن هذا يدلل على "قدوة حقيقية" للشهداء لدى أبناء شعبنا.

وأشاد بمناقب الشهيدين عز الدين وعدنان، ودورهما في العمل النضالي والوطني، لافتاً إلى أهمية خطوة إطلاق الأسماء على الشهداء.























